İdefix'ten öğrencilere çok özel kampanya! İdefix öğrenci...

“ÖĞRENCİLERİN HAYATINA DOKUNAN BİR FAYDA OLUŞTURMAK TEMEL AMACIMIZ”

idefix Genel Müdürü V. Onur Bayhan, idefix Öğrenci’nin öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına tek bir üyelik üzerinden karşılık verme hedefiyle hayata geçirildiğini belirterek şunları söyledi: “Öğrencilik döneminde bütçeyi doğru yönetebilmek büyük önem taşıyor. Bu dönemde ihtiyaçlar yalnızca kitap, kırtasiye ya da teknolojiyle sınırlı değil; ulaşımdan sosyalleşmeye, günlük alışverişten seyahate kadar hayatın pek çok alanına yayılıyor. idefix Öğrenci’yi geliştirirken biz de tam olarak bu bütünsel ihtiyaçtan yola çıktık. Öğrencilerin günlük hayatına dokunan, gerçekten kullanabilecekleri ve bütçelerine katkı sağlayacak bir fayda dünyası oluşturmak istedik. idefix’in geniş ürün ve hizmet ekosistemini öğrencilerin ihtiyaçlarına özel avantajlarla buluşturarak onların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”