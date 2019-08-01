İdeal emzirme nasıl olur? Anne adaylarına uzmanından tavsiyeler
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Günhar, doğru emzirme pozisyonunun çok önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca ideal emzirmenin 3 saatte bir 20 dakika olarak yapılmasının altını çizen Uz. Dr. Günhar, “Anneler süt artışını çok yemek yiyerek değil, sağlıklı ve düzenli beslenerek sağlayabilir” dedi.
Doğumdan sonra anne ve bebek için en önemli süreç emzirme ile başlıyor. Emzirmeye doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde başlamak büyük önem taşıyor. Doğru emzirme pozisyonlarının bilinmesinin, emzirme sıklığını iyi planlamanın ve dengeli beslenmenin önemine değinen Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Seda Günhar, ‘1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası’ kapsamında emzirmenin önemi hakkında bilgi verdi.
“İlk aşı anne sütüdür"
“Emzirme, anne ile bebek arasında kuvvetli bir bağın kurulmasında en etkili yoldur” diyen Uz. Dr. Seda Günhar, “Anneleri, meme kanserinden korurken ileri dönemde de kanser riskinin ciddi anlamda azalmasını sağlar. Prolaktin yani süt hormonlarının gebelik bitiminden emzirme bitimine kadar doğum kontrolü sağladığı da bilinmektedir. Anne sütü, bebekleri de kanser, diyabet, obezite, alerji ve bağırsak hastalıklarına karşı korur. Üstelik bebeğin ilk aşısı annesinden emdiği kolostrum adı da verilen ilk ağız sütüdür. Sarımtırak bir rengi olan bu ilk sütün içerisinde bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren faydalı biyolojik aktif maddeler vardır” ifadelerini kullandı.
Emzirmeyle ilgili eğitim alınmalı
Doğru emzirme pozisyonunun bilinmesinin anneye büyük avantaj sağladığını kaydeden Uz. Dr. Günhar, “Bebeğin doğru tutulmaması ve meme başını iyi bir şekilde kavrayamaması sonucu oluşan meme başı çatlağı, annenin emzirme esnasında hayli canının yanmasına ve emzirmeden soğumasına neden olabilir. Bu nedenle gebeliğin son günleri emzirmeyle ilgili eğitim alınmalıdır” dedi.
Emzirme performansının iyi olması ve sütün gelmesi için doğumdan sonra ilk yarım saat içerisinde emzirmenin başlaması gerektiğini ifade eden Uz. Dr. Günhar, “Doğum sezaryenle olmuş bile olsa ilk yarım saat içerisinde emzirmek gerekir. Normal doğumlarda bebek doğar doğmaz annenin göğsüne konulduğunda sütün daha erken geldiğini ortaya koyan araştırmalar vardır” diye konuştu.