İdeal emzirme nasıl olur? Anne adaylarına uzmanından tavsiyeler

“İlk aşı anne sütüdür"

“Emzirme, anne ile bebek arasında kuvvetli bir bağın kurulmasında en etkili yoldur” diyen Uz. Dr. Seda Günhar, “Anneleri, meme kanserinden korurken ileri dönemde de kanser riskinin ciddi anlamda azalmasını sağlar. Prolaktin yani süt hormonlarının gebelik bitiminden emzirme bitimine kadar doğum kontrolü sağladığı da bilinmektedir. Anne sütü, bebekleri de kanser, diyabet, obezite, alerji ve bağırsak hastalıklarına karşı korur. Üstelik bebeğin ilk aşısı annesinden emdiği kolostrum adı da verilen ilk ağız sütüdür. Sarımtırak bir rengi olan bu ilk sütün içerisinde bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren faydalı biyolojik aktif maddeler vardır” ifadelerini kullandı.