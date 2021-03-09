İddialı fotoğrafları paylaşan Aleyna Tilki yazdığı notla da dikkat çekti!
Aleyna Tilki, aşırı makyajlı haliyle iddialı pozlarını Instagram'da yayımladı. Bazı takipçileri tanımadı bile.
Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'i tüm dünyada yayımladı. Başlarda oldukça olumlu tepkiler alan Tilki, "Beni dünya starlarından ayıran şey Konya'da doğmuş olmam'' demesiyle kendisini bitirdi.
Son olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için paylaşımda bulunan Aleyna Tilki'nin, makyajı ve pozları eleştirilerin hedefi oldu. 20 yaşındaki Aleyna Tilki'nin olay pozlarına "Kaç yaşında bu 40 mı?" "Abartı makyaj yapma bence", "Bu kim?" yorumları geldi.
Tilki gönderisine şu notu düştü:
"Başarı yalnızca maskulenlikle bağlantılı değildir. Mozart kadar tanınan klasik müzik kadın sanatçı olmasa da, Picasso kadar bilinen bir kadın ressam olmasa da, bilim insanları içinde de bilinen çok fazla kadın olmasa da, aslında maskulenlerden eksik oldukları için değil sadece bilinmedikleri için başarıları azınlık gibi zannedilir!''
''Dünyayı yöneten siyasileri de düşündüğümüzde aklımıza çok az kadın gelir..."