İdam cezası istemişti! Demet Akalın'dan kan donduran itiraf!

Canlı yayında çocuk istismarı ve ölümleri hakkında konuşan Akalın, ''Anne olanlar beni daha iyi anlar ama son 1 aydır yaşadıklarımız çok korkunç biz sokakta oynardık hiçbir şey olmazdı. Hira sokak çocuklarıyla oynasın istiyorum. Öyle dadılarla büyüyün biri olarak kalmasın.