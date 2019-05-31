İdam cezası istemişti! Demet Akalın'dan kan donduran itiraf!
Demet Akalın, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının konuğu oldu. Akalın, katıldığı programda kan donduran bir itirafta bulundu.
Yeni albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Demet Akalın Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Hamile kalmadan önce bebeklerden nefret ettiğini söyleyen Akalın, zorlu bir hamilelik süreci geçirdiğini anlattı.
Canlı yayında çocuk istismarı ve ölümleri hakkında konuşan Akalın, ''Anne olanlar beni daha iyi anlar ama son 1 aydır yaşadıklarımız çok korkunç biz sokakta oynardık hiçbir şey olmazdı. Hira sokak çocuklarıyla oynasın istiyorum. Öyle dadılarla büyüyün biri olarak kalmasın.
Gerçekten herkes anne olmasın. Ben çocuktan nefret ederdim. Uçağa falan bindiğimde çocuk olduğunda eyvah derdim. Bu tip insanların elinden çocuk alınmalı. Bu çocuk büyüdüğünde ne olacak. O konuda bulsam boğazından tutasım var.''
Zorlu bir hamilelik süreci geçiren Akalın, "Hira'ya 5 aylık hamileyken kendimi şişlemeyi düşünmüştüm. Sağlıklı bir süreç yaşamadım.