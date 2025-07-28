BIST 10.643
DOLAR 40,55
EURO 47,56
ALTIN 4.355,45
HABER /  GÜNCEL

ICRYPEX'in Başkanı Gökalp İçer 'uyuşturucu temini' ve 'cinayete teşebbüs' iddiasıyla gözaltına alındı

ICRYPEX'in Başkanı Gökalp İçer 'uyuşturucu temini' ve 'cinayete teşebbüs' iddiasıyla gözaltına alındı

Kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındı. ICRYPEX, Fatih Altaylı'nın Youtube programının da sponsoruydu.

Abone ol

İstanbul'da, uyuşturucu temin ettiği kişinin yoğun bakıma girmesine neden olduğu öne sürülen ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı.

ICRYPEX, aralarında Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının ve 'Onlar TV'nin de olduğu çok sayıda kişi ve kurumun sponsoruydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi devam eden mağdur G.Ç'ye, uyuşturucu madde temin ederek, kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından gözaltına alındı.

.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe ile Juventus arasında takas iddiası
Fenerbahçe ile Juventus arasında takas iddiası
Milletler Ligi şampiyonu İtalya, kupasını aldı
Milletler Ligi şampiyonu İtalya, kupasını aldı
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe, Skriniar için o rakamı gözden çıkardı
Fenerbahçe, Skriniar için o rakamı gözden çıkardı
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: 3 ildeki yangına müdahale sürüyor
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: 3 ildeki yangına müdahale sürüyor
Suriye'den Süveyda açıklaması
Suriye'den Süveyda açıklaması
Almanya’da tren kazası: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Almanya’da tren kazası: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Trump: Gazze’ye 60 milyon dolar verdik, kimse teşekkür etmedi
Trump: Gazze’ye 60 milyon dolar verdik, kimse teşekkür etmedi
Tuğba Işık Ercan: En büyük hayalimiz, terörsüz bir Türkiye’ydi
Tuğba Işık Ercan: En büyük hayalimiz, terörsüz bir Türkiye’ydi
BAE ve Ürdün’den Gazze’ye yardım
BAE ve Ürdün’den Gazze’ye yardım
Uraloğlu'ndan Muharrem İnce'ye ayetli cevap
Uraloğlu'ndan Muharrem İnce'ye ayetli cevap
Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı