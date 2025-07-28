ICRYPEX'in Başkanı Gökalp İçer 'uyuşturucu temini' ve 'cinayete teşebbüs' iddiasıyla gözaltına alındı

Kripto borsası ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındı. ICRYPEX, Fatih Altaylı'nın Youtube programının da sponsoruydu.

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İstanbul'da, uyuşturucu temin ettiği kişinin yoğun bakıma girmesine neden olduğu öne sürülen ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı.

ICRYPEX, aralarında Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının ve 'Onlar TV'nin de olduğu çok sayıda kişi ve kurumun sponsoruydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi devam eden mağdur G.Ç'ye, uyuşturucu madde temin ederek, kullanmasını sağlayan şüpheli Gökalp İçer hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından gözaltına alındı.

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