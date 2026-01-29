İcralık olduğunu gözyaşları içinde anlatmıştı! Metin Keçeci evden atıldıktan sonra galada görüldü son hali...
''Çok Güzel Hareketler Bunlar'' ile tanınan Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda icralık olduğunu ve evini boşaltmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Zor günlerin ardından TRT dizisine dahil olan ünlü isim, uzun bir aradan sonra film galasında ortaya çıktı. Son hali magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Gözyaşları içinde anlattığı icra ve evini boşaltma sürecinin ardından sessizliğe bürünen Metin Keçeci, aylar sonra katıldığı film galasında ortaya çıktı. Zor günleri geride bırakmaya çalıştığını belirten oyuncunun son hali ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Ünlü oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine geldiği de ifade etmişti.
'CENAZEME KİMSE GELMESİN'
Ünlü isim ayrıca; "Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme kimse gelmesin. Allah için gelmesinler. Mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler" demişti.
Ünlü oyuncu bu siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dahil edildi. Sıkıntılı günlerini biraz da olsa atlatan Metin Keçeci film galasında ortaya çıktı.