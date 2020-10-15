İcralık çocuklar! Lübnanlı anne İstanbul'daki çocuklarını icra yoluyla babadan aldı
ÜMRANİYE'de yine icralık çocuk skandalı yaşayandı. Çocuklarının velayetini elinde bulunduran Lübnanlı annenin evinden çocuklar polis marifetiyle alındı. Çocuklar ayakkabıları olmaksızın aşağı indirildi, diyabet hastası bir çocuğun da heyecandan bayıldığı görüldü. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul Ümraniye'de 4 çocuğu ile birlikte yaşayan Lübnanlı kadın, velayeti kendisinde olan çocuklarının boşanma aşamasında olduğu yine Lübnan vatandaşı eşi tarafından icra yoluyla apar topar elinden alındığını söyleyerek, çocukların kendisine verilmesini istedi. Çocuklarının ayakkabıları olmaksızın aşağı indirildiğini, diyabet hastası bir çocuğunun da heyecandan bayıldığını öne süren kadın, karara itiraz edeceğini söyledi. Çocukların polis ve icra memurları eşliğinde alındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ümraniye’de yaşayan 4 çocuk annesi Lübnanlı Dania Kerdi (43) iddiaya göre kendisi gibi Lübnan asıllı eşi Samer R. (60) ile boşanmak için Lübnan’da mahkemeye başvurdu. Mahkeme 4 çocuğun da velayetini Dania Kerdi’ye verdi. Alınan kararıTrabzon 2’inci Aile Mahkemesi'nde bozdurduğu öne sürülen baba ise dün polis ve icra memurları eşliğinde Lübnanlı anneden çocuklarını aldı. Çocuklar ise annelerinden ayrılmak istemedi. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Dania Kerdi’nin avukatı Sedat Kar, müvekkii Dania Kerdi’nin Lübnan vatandaşı eşi ile boşanma davalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
“Trabzon’da yaşayan eşi, çok ani bir şekilde mahkemeden karar almak suretiyle apar topar geliyor. Dania hanımın 4 çocuğu ile birlikte yaşadığı konuta gelip çocukları, çocuk haklarıyla hiç uyumlu olmayacak bir şekilde konutlarından indirip özel arabasına bindiriyor. Dania hanımın eşi ikinci bir kadınla Lübnan kanunlarına göre evli."