İcralık çocuklar! Lübnanlı anne İstanbul'daki çocuklarını icra yoluyla babadan aldı

Ümraniye’de yaşayan 4 çocuk annesi Lübnanlı Dania Kerdi (43) iddiaya göre kendisi gibi Lübnan asıllı eşi Samer R. (60) ile boşanmak için Lübnan’da mahkemeye başvurdu. Mahkeme 4 çocuğun da velayetini Dania Kerdi’ye verdi. Alınan kararıTrabzon 2’inci Aile Mahkemesi'nde bozdurduğu öne sürülen baba ise dün polis ve icra memurları eşliğinde Lübnanlı anneden çocuklarını aldı. Çocuklar ise annelerinden ayrılmak istemedi. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.