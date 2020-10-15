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İcralık çocuklar! Lübnanlı anne İstanbul'daki çocuklarını icra yoluyla babadan aldı

ÜMRANİYE'de yine icralık çocuk skandalı yaşayandı. Çocuklarının velayetini elinde bulunduran Lübnanlı annenin evinden çocuklar polis marifetiyle alındı. Çocuklar ayakkabıları olmaksızın aşağı indirildi, diyabet hastası bir çocuğun da heyecandan bayıldığı görüldü. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de 4 çocuğu ile birlikte yaşayan Lübnanlı kadın,  velayeti kendisinde olan çocuklarının  boşanma aşamasında olduğu yine Lübnan vatandaşı  eşi tarafından icra yoluyla apar topar  elinden alındığını söyleyerek, çocukların kendisine verilmesini istedi. Çocuklarının  ayakkabıları olmaksızın aşağı indirildiğini, diyabet hastası bir çocuğunun da heyecandan bayıldığını  öne süren kadın, karara itiraz edeceğini söyledi. Çocukların polis ve icra memurları eşliğinde alındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ümraniye’de yaşayan 4 çocuk annesi Lübnanlı Dania Kerdi (43) iddiaya göre kendisi gibi Lübnan asıllı eşi Samer R. (60) ile boşanmak için Lübnan’da mahkemeye başvurdu.  Mahkeme 4 çocuğun da velayetini  Dania Kerdi’ye verdi. Alınan kararıTrabzon 2’inci Aile Mahkemesi'nde bozdurduğu öne sürülen  baba ise dün  polis ve icra memurları eşliğinde Lübnanlı anneden çocuklarını aldı. Çocuklar ise annelerinden ayrılmak istemedi. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

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Dania Kerdi’nin avukatı Sedat Kar,  müvekkii  Dania Kerdi’nin  Lübnan vatandaşı eşi ile boşanma davalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

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“Trabzon’da yaşayan eşi, çok ani bir şekilde mahkemeden karar almak suretiyle apar topar geliyor. Dania hanımın 4 çocuğu ile birlikte yaşadığı konuta gelip çocukları, çocuk haklarıyla hiç uyumlu olmayacak bir şekilde konutlarından indirip özel arabasına bindiriyor. Dania hanımın eşi ikinci bir kadınla Lübnan kanunlarına göre evli."

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