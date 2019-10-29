İclal Aydın'ın son halini görenler şoke oldu! Hastalık bu hale getirdi

Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ege'nin Hamsisi dizisinde rol alan İclal Aydın, yeni kitabı Kalbimin Can Mayası'nın çıkmasının ardından Kanal D'de yayınlanan Müge ile Gülşen'in sunduğu magazin programı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Aydın'ın son hali ise görenleri bir hayli şaşırttı.