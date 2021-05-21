İclal Aydın'ın kilolu halinden eser kalmadı eski haline geri döndü hızla kilo verdi
İclal Aydın, bir dönem hastalığı yüzünden çok kilo almıştı, gören tanıyamıyordu. Aydın, fazla kilolarından kurtuldu, eski fit haline geri döndü.
Uzun bir süredir televizyon ekranlarında görünmeyen İclal Aydın, hastalığı nedeniyle kullandığı ilaçlarla beraber çok kilo almıştı. Ekranlarda olmadığı süreyi değerlendiren Aydın, şimdilerde ise kilolarından kurtuldu.
Aydın, ''Aldığım kiloların arkasından bu yaz güzel de yedim, troid ilaçlarımı bıraktım. İlaçları bıraktım ve 2.5 ayda 7 kilo aldım'' demişti. Doktoruyla beraber sağlıklı kilo vermeye başlayan güzel oyuncu, amacına ulaştı.
Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından paylaşım yapan İclal Aydın, sıkı bir diyete girdiğini açıklamıştı. Son haliyle ise kendisine hayran bıraktı.
Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımlarında daha da kilo verdiği ortaya çıktı.