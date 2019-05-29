İclal Aydın'ın evi soyuldu! O anları böyle anlattı

Urla’da doğayla baş başa bir hayat süren İclal Aydın’ın uykudayken evine hırsız girdi. Görüntü yönetmeni eşi Efe Kubilay İstanbul’da olduğu için kızı Lal Başbuğ ile evde olduğunu anlatan İclal Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı: