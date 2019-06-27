İclal Aydın'ın eski halinden eser kalmadı! Son görüntüsü hayrete düşürdü

Boyamadığı ve oldukça kısa kestirdiği saçlarıyla takipçilerini şaşırtan İclal Aydın, takipçilerini üzdü. Çünkü takipçileri, Aydın'ın ekran önündeki halini daha çok sevdiğini yorumlarda belirtti. Ancak bir kısım ise İclal Aydın'ın her haliyle güzel olduğunu dile getirdi.