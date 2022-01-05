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İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na İBB yanıtı: Umarız öğrenir

İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na İBB yanıtı: Umarız öğrenir

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İBB'ye soruşturmayla ilgili açıklamasına yanıt verdi. Çataklı, Kılıçdaroğlu'nun gündemi iyi takip etmediğini vurgulayarak, "Umarız bilgileri bu açıklamadan öğrenir" dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu'nun gündemi iyi takip etmediğini belirten Çataklı, "Takip etseydi, İBB dosyalarıyla ilgili Sayın Bakanımızın açıklamasını görür, bugünkü açıklamayı yapmazdı. Ancak sevindirici bir gelişme var, dosya sayısını öğrenmiş, diğer bilgileri de umarız bu açıklamadan öğrenir" ifadelerini kullandı. 

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