İçişleri çarpıcı verileri açıkladı! Binlerce operasyon yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ağustos ayındaki operasyonlarda 10'u sözde üst düzey 117 terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme basın toplantısında, "2019 Ağustos ayında kırsal alanda 4 büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 10 bin 800 kırsal operasyon, şehirlerde 895 operasyon yapıldı" diye konuştu.

10'u üst düzey 117 terörist öldürüldü

İsmail Çataklı, ağustos ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 10'u sözde üst düzey 117 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.