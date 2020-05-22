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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı, bayram sonrasında camilerde kılınacak ikindi ve cuma namazlarında cemaate maske kullanma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, camilerde kılınacak ikindi ve cuma namazlarında herkesin tıbbi bez maske kullanılmasının zorunluğu olacağını açıkladı.

İşte genelgeden detaylar;

"Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak."

Ayrıntılar geliyor... 

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