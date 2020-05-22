İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı, bayram sonrasında camilerde kılınacak ikindi ve cuma namazlarında cemaate maske kullanma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, camilerde kılınacak ikindi ve cuma namazlarında herkesin tıbbi bez maske kullanılmasının zorunluğu olacağını açıkladı.
İşte genelgeden detaylar;
"Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak."
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