İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 1 Temmuz'da hangi kısıtlamalar kaldırılacak?

TÜM İŞ YERLERİ FAALİYET GÖSTEREBİLECEK

Tüm iş yerleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra "Sağlık bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ndeki tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek.