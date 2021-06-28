İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 1 Temmuz'da hangi kısıtlamalar kaldırılacak?
İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz saat 05.00'te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Peki, 1 Temmuz'da hangi kısıtlamalar kaldırılacak?
Aşılamanın hızla sürmesi ve vaka sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme sürecine adım adım geçiliyor. İçişleri Bakanlığı da yeni bir genelge yayınladı.1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkıyor? İşte tüm detaylar...
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SONA ERECEK
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, 1 Temmuz Perşembe günü saat 05.00`ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sona erecek.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI
Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla bağlantılı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da sona erecek.
TÜM İŞ YERLERİ FAALİYET GÖSTEREBİLECEK
Tüm iş yerleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra "Sağlık bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ndeki tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek.