İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu! Suriyeliler için Kurban Bayramı kararı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın iç savaş çağrısında bulunduğunu söyleyerek bakanlığın suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Suriyeliler için Kurban Bayramı için de gidişlerine izin verilenlerin dönemeyeceği kararı açıklandı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'Türkiye'de iç savaş çıkacağı' iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı suç duyurusunda bulunağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı "Bunun çok açık bir iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu değerlendiriyoruz ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Toplantıda, Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Çataklı, ''Özdağ'ın söylemleri iç savaş çağrısıdır'' dedi.

Geçen ay Marmaris'te yangın ve Batı Karadeniz'de sel afetinin yaşandığına işaret eden Çataklı, bu yıl önceden yapılan uyarılar ve vatandaşların hassasiyeti sebebiyle can ve mal kayıplarının geçen yıla göre daha az olduğunu kaydetti.

Çataklı, afetlerde bazı kişiler tarafından yine dezenformasyon yapıldığına dikkati çekerek, bu yüzden hem yaraları sarmak hem de yanlış bilgileri düzeltmek için mücadele ettiklerini anlattı.

Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan, 5 bin 889 personel ve 1522 araçla müdahale ettikleri orman yangınlarıyla ilgili çalışmaları 2 Temmuz'da tamamladıklarını belirten Çataklı, "Batı Karadeniz'deki yağışlardan kırmızı uyarı verilen 6 il, turuncu uyarı verilen 9 il ve sarı uyarı verilen 6 il olmak üzere toplam 21 il etkilenmiştir. 7 ilimizde halihazırda 8 bin 193 personel, 2 bin 220 araç ve ekipman, 6 hava aracı ve 2 bin 385 sağlık personeli görevine devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Çataklı, Batı Karadeniz'deki riskli bölgelerde bulunan 2 bin 786 kişinin güvenli alanlara taşındığını aktararak, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

- Organize suçlarla mücadele

Haziranda 24 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit" suçlarını işleyen 9 organize suç örgütünün belirlendiğini söyleyen Çataklı, "Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, aynı zamanda kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 26 suç grubunu belirledik. Bu kapsamda 1 Temmuz'da Tümor adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirdik ve toplam 284 şüpheli hakkında il cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gözaltı kararları verildi. Operasyonlar neticesinde 220 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 64 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edilmektedir." dedi.

Çataklı, Ankara merkezli 29 ilde 28 Haziran'da 3 farklı suç örgütüne yönelik eş zamanlı Demir Yumruk Operasyonu'nu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

- Terörle mücadele

Terörle mücadeleye yönelik operasyonların kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti:

"Haziranda içeriğinde ilkbahar/yaz ve Eren Abluka'nın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında kırsal alanda 8'i büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik olarak 1421 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında biri liste dışı, biri gri, 2'si turuncu, 2'si mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca haziran içerisinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve bunlardan 405'i tutuklanmıştır. Tüm terör operasyonları neticesinde haziranda 93 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir, 59 silah, 21 mayın/EYP, 122 el bombası, 580 kilogram patlayıcı madde, 7 bin 893 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Bunun yanı sıra haziranda toplam 16 terör eylemi engellenmiştir."

"Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız"

Çataklı, HDP kongresinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açmak isteyenlere yönelik gözaltı sayısına ilişkin soruya, "Kolluk birimlerimiz, Ankara Emniyet Müdürlüğümüz bu konudaki çalışmaları halen sürdürüyor. Şu ana kadar 6 yakalama ve gözaltı var, 15 şahsın da yakalanmasına dönük çalışmalar devam ediyor. İlave tespit ve diğer çalışmalar da devam ettiği için bu sayı değişkenlik gösterebilir." yanıtını verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "sığınmacılar nedeniyle Türkiye'de iç savaş çıkacağı" iddialarının hatırlatılması üzerine Çataklı, "Bunun çok açık bir iç savaş kışkırtıcılığı olduğunu değerlendiriyoruz ve bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Çataklı, Suriyelilerin Kurban Bayramı izni kapsamında ülkelerini ziyarete gidip gidemeyeceklerine ilişkin soruyu, "Suriyeliler, bayram izni kapsamında ülkelerine gidip geri gelemezler. Yoksa gönüllü geri dönüş açık, isteyen geçici koruma altındaki Suriyeliler, ülkelerine geri dönebilirler ancak bayram izninde gidip geri dönüş söz konusu değil." şeklinde cevapladı.