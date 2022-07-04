İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın iç savaş çağrısında bulunduğunu söyleyerek bakanlığın suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çataklı, Özdağ'ın söylemlerinin 'iç savaş çağrısı' olduğunu söyledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
Toplantıda, Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Çataklı, ''Özdağ'ın söylemleri iç savaş çağrısıdır'' dedi.