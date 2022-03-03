İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika müzik yasağı açıklaması Gece 12'den sonra müzik yasağı kalktı mı
Maske takma zorunluluğu ve HES Kodu uygulamasının kaldırılmasının ardından gece 24.00'ten sonra müzik yasağıyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamasına ilişkin müzik sektörü isyan etti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan müzik yasağına ilişkin son dakika açıklama geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağına ilişkin son dakika açıklama... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs konusunda alınan yeni kararları açıklamasıyla maske ve HES kodu zorunluluğuna ilişkin yeni uygulama kararları alındı ancak müzik kısıtlamalarına ilişkin bir gelişme olmamıştı. Sağlık Bakanı Koca, müzik yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı'na işaret ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 00.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu 'Kültür Bakanlığı'mız ve Sağlık Bakanlığı'mızla konuyu değerlendireceğiz.' dedi.
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama: Sağlık Bakanı Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı ve artık açık havada maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurduğu açıklamada müzik yasağına ilişkin henüz bir değişiklik olmadığını belirterek, "Yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" demişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasını değerlendirileceğini söyledi.
Müzik sektörü ayağa kalktı: Açıklamanın ardından müzik sektöründen pek çok sanatçı kararı eleştirdi. Bakan Koca'nın, maske zorunluluğu açık alanlarda kaldırılırken "Müzik yasağıyla ilgili doğrusu bilim kurulunun bir kararı yoktur. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" yorumunda bulunmasının ardından, Twitter'da müzik yasağına ilişkin tepkiler yükselmişti. Edis ve Gülben Ergen bu yorumdan sonra sosyal medyada isyan etti.