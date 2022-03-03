İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika müzik yasağı açıklaması Gece 12'den sonra müzik yasağı kalktı mı

Müzik sektörü ayağa kalktı: Açıklamanın ardından müzik sektöründen pek çok sanatçı kararı eleştirdi. Bakan Koca'nın, maske zorunluluğu açık alanlarda kaldırılırken "Müzik yasağıyla ilgili doğrusu bilim kurulunun bir kararı yoktur. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim" yorumunda bulunmasının ardından, Twitter'da müzik yasağına ilişkin tepkiler yükselmişti. Edis ve Gülben Ergen bu yorumdan sonra sosyal medyada isyan etti.