İçişleri Bakanlığı'ndan PKK soruşturması

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan bazı isimlerin terör örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personel hakkında başlatılan özel teftişle ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı, İBB'de terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirtilen bazı kişilerin işe başlatıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklama şöyle;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesine DİAYDER referansıyla, PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerdeki iddia ve tespitler bahse konu özel teftişin kapsamındadır."

İBB'den açıklama

Soruşturmayla ilgili twitter'dan yapılan açıklama sonrası İBB'den cevap yine twitter'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklama şöyle;

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal medyadan idare edilemez. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili 16 Aralık 2021 tarihli resmî yazımıza bilgi vermediği gibi bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamayla 86 bin İBB çalışanımızı zan altında bırakmıştır.

“Terör bağlantılı” kişiler ortada gezip, kamu kurumlarında iş buluyorsa bu sorun İBB’nin değil, güvenlikten sorumlu İçişleri Bakanlığı’nındır. Devletin en önemli bakanlıkları, siyasi polemik yerine, elindeki bilgi ve belgeleri devletimizin kurumu İBB ile paylaşmalıdır.

31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında başlayan ve hala devam eden hukuksuz ve devlet ciddiyeti ile örtüşmeyen bu hamleleri kamuoyu takdirine sunarız. Elbet Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği şekilde idare edilecektir çünkü bu kudret milletimizde fazlasıyla mevcuttur.

İBB ve 86 bin çalışanı sonuna kadar hukuk önünde haklarını arayacaktır."