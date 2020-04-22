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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ramazan düzenlemesi

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılımını önlemek adına bir dizi tedbir kararı aldı. Valiliklere gönderilen genelgede; iftar çadırları, ramazan davulcuları, ramazan pidesi üretim ve satışı ile firma ve işletmelerin fahiş fiyat uygulamalarına yönelik esaslar yer aldı.

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İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, ramazanda alınacak tedbirlerle ilgili genelge gönderildi.

Genelgeye göre, ramazanda iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinlikler ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

İftardan önce toplu taşıma araçları artacak

Ramazanda trafik yoğunluğunun önlenmesi için iftardan en az 3 saat önce toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.

Fırınlar iftardan 2 saat önce kapanacak

İftar saati ve öncesindeki kuyruklar Kovid-19 riskini artıracağından fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

Türbe mezarlık ziyaretine düzenleme

Ramazanda türbe ziyaretleri kısıtlanacak, mezarlara giriş çıkışlar ayrı planlanacak, arife ve bayramda mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak.

Ramazan fırsatçılarına ceza

Ramazanı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik denetimler artırılacak, gerekli idari işlemler ivedilikle yapılacak.

Ramazan davulcusu bahşiş toplamayacak

Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına izin verilmeyecek, hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek.

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