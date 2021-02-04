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İçişleri Bakanlığı'ndan ek genelge! 12-13-14 Şubat tarihlerini kapsıyor

İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.

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İçişleri Bakanlığınca valiliklere 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00 - 00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00 - 00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Ayrıntılar gelecek...

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