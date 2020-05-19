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İçişleri Bakanlığı'ndan bayram genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 22-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge yayınladı. Genelgeye göre 21-22 Mayıs tarihlerinde bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar açık olacak.

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İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.

Yeni genelgedeki başlıklar şöyle;

- Genelgeye göre, 4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.

- Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.

- Gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek gibi bitkisel ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlama nakliyesinde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak.

- Kısıtlamanın olduğu günler, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile ekmek satan bayiler ve tatlıcılar açık olacak.

- Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

- Kısıtlamanın olduğu pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

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