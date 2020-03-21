İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi saat 18.00 itibariyle durdurulacak

İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsanırda 81 ile gönderdiği genelge ile berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerini bugün saat 18.00 itibariyle durdurulmasına karar verdi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “corona virüs tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile corona virüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.