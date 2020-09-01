İçişleri Bakanlığınca Mardin'de "Yıldırım-8 Savur" operasyonu başlatıldı

Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.