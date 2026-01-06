İçişleri Bakanlığı alarm verdi! 36 ile "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği açıklamada ifade edildi.