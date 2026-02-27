BIST 13.718
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yurt dışında yakalanan 41 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 23 suçlu ile ulusal seviyede aranan 18 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten ve ulusal seviyede yakalama kararı bulunan 41 şüphelinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gürcistan'da 27, Bulgaristan'da beş, Almanya'da iki olmak üzere, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere ve Karadağ ile Slovenya'da bulunan suçluların Türkiye'ye iadesinin sağlandığı belirtildi.

Bu suçlulardan 23'ünün kırmızı bültenle arandığı kaydedildi. Kırmızı bültenle aranan suçluların, B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K. ve Ö.G. olduğu açıklandı.

18 suçlu ulusal seviyede aranıyordu

Türkiye'ye getirilen 18 suçlu ise ulusal seviyede aranıyordu. Bu kişilerin E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z. ve M.C. isimli suçlular olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı." denildi.

