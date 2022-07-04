İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte yabancı ikametine kapatılan iller ve mahalleler

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 781 mahallenin daha yabancı ikametine kapatıldığı bildirilerek 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısının 1169’a çıkarıldığı ifade edildi. Yabancı ikametine kapatılan mahallelerin tamamı şu şekilde: