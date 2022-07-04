İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte yabancı ikametine kapatılan iller ve mahalleler
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan dosyada 781 mahalle yabancı ikametine kapatıldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibariyle bu rakam 1169'a çıkarıldı. Peki listede hangi illerdeki mahalleler var? İşte yabancı ikametine kapatılan iller ve mahalleler...
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 781 mahallenin daha yabancı ikametine kapatıldığı bildirilerek 1 Temmuz 2022 itibarıyla kapalı mahalle sayısının 1169’a çıkarıldığı ifade edildi. Yabancı ikametine kapatılan mahallelerin tamamı şu şekilde:
1 Adana Ceyhan BOTA MAHALLESİ
2 Adana Çukurova MEMİŞLİ MAHALLESİ
3 Adana Çukurova FADIL MAHALLESİ
4 Adana Çukurova BOZCALAR MAHALLESİ
5 Adana Çukurova ÖRCÜN MAHALLESİ
6 Adana Çukurova KÜÇÜKÇINAR MAHALLESİ
7 Adana Karataş TABAKLAR MAHALLESİ
8 Adana Karataş ÇAVUŞLU MAHALLESİ
9 Adana Karataş KARAGÖÇER MAHALLESİ
10 Adana Karataş ATAKÖY MAHALLESİ
11 Adana Karataş BEBELİ MAHALLESİ
12 Adana Karataş KAPI MAHALLESİ
13 Adana Karataş YENİ MAHALLESİ
14 Adana Karataş BAHÇE MAHALLESİ
15 Adana Kozan AKARCA MAHALLESİ
16 Adana Sarıçam İSTİKLAL MAHALLESİ
17 Adana Sarıçam BALCALI MAHALLESİ
18 Adana Seyhan ÇAPUTÇU MAHALLESİ
19 Adana Seyhan YEŞİLYUVA MAHALLESİ
20 Adana Seyhan BEŞOCAK MAHALLESİ
21 Adana Seyhan KOCAVEZİR MAHALLESİ
22 Adana Seyhan TEPEBAĞ MAHALLESİ
23 Adana Seyhan MİRZAÇELEBİ MAHALLESİ
24 Adana Seyhan KURUKÖPRÜ MAHALLESİ
25 Adana Seyhan ULUCAMİİ MAHALLESİ
26 Adana Seyhan ALİDEDE MAHALLESİ
27 Adana Seyhan KARASOKU MAHALLESİ
28 Adana Seyhan GÜLPINAR MAHALLESİ
29 Adana Seyhan HANEDAN MAHALLESİ
30 Adana Seyhan MESTANZADE MAHALLESİ
31 Adana Seyhan HÜRRİYET MAHALLESİ
32 Adana Seyhan SARIYAKUP MAHALLESİ
33 Adana Seyhan MEYDAN MAHALLESİ
34 Adana Seyhan ŞEHİTDURAN MAHALLESİ
35 Adana Seyhan KAYALIBAĞ MAHALLESİ
36 Adana Seyhan DUMLUPINAR MAHALLESİ
37 Adana Seyhan TÜRKOCAĞI MAHALLESİ
38 Adana Seyhan SUCUZADE MAHALLESİ
39 Adana Seyhan YENİBEY MAHALLESİ
40 Adana Seyhan DÖRTAĞAÇ MAHALLESİ
41 Adana Seyhan KAYIŞLI MAHALLESİ
42 Adana Seyhan HURMALI MAHALLESİ
43 Adana Seyhan İSTİKLAL MAHALLESİ
44 Adana Seyhan ONUR MAHALLESİ
45 Adana Seyhan DENİZLİ MAHALLESİ
46 Adana Yumurtalık HAMZALI MAHALLESİ
47 Adana Yumurtalık KIRMIZIDAM MAHALLESİ
48 Adana Yumurtalık KUZUPINARI MAHALLESİ
49 Adana Yüreğir YEŞİL BAĞLAR MAHALLESİ
50 Adana Yüreğir DOĞANKENT CUMHURİYET MAHALLESİ
51 Adana Yüreğir BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
52 Adana Yüreğir GAZİPAŞA MAHALLESİ
53 Adana Yüreğir DÜZCE MAHALLESİ
54 Adana Yüreğir SOLAKLI CUMHURİYET MAHALLESİ
55 Adana Yüreğir BAŞAK MAHALLESİ
56 Adana Yüreğir YUNUS EMRE MAHALLESİ
57 Adana Yüreğir KÖPRÜGÖZÜ MAHALLESİ
58 Adana Yüreğir DEDE KORKUT MAHALLESİ
59 Adana Yüreğir YUNUSOĞLU HÜRRİYET MAHALLESİ
60 Adana Yüreğir PEKMEZLİ MAHALLESİ