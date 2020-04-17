İçişleri Bakanlığı açıkladı! 31 ilde sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor

İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında 9 saat polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacağını açıkladı.

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Corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 31 ilde ikinci kez sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yasağın uygulanacağı 31 il valiliğine talimat gönderdi.

9 saat sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak.

Fırın, büfe, akaryakıt istasyonu kontrol edilecek

Saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına bakılacak

Market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları, duraklarında sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapılacak.''