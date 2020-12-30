İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilenleri cevapladı
İçişleri Bakanlığı, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilen soruları tek tek yanıtladı.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yarın akşam saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığı, kısıtlama ile ilgili merak edilen sorulara tek tek yanıt verdi.
VATANDAŞLAR CUMA NAMAZI İÇİN CAMİYE GİDEBİLECEK
En çok merak edilen, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 Cuma günü vatandaşlarımız Cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusuna Bakanlık, "1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" şeklinde yanıt verdi.
VATANDAŞLAR CUMA NAMAZI İÇİN CAMİYE GİDEBİLECEK
En çok merak edilen, "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 Cuma günü vatandaşlarımız Cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusuna Bakanlık, "1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir" şeklinde yanıt verdi.
SORU 1: BÜNYESİNDE YÜZME HAVUZU, HAMAM, SPA, SAUNA, MASAJ SALONU, SİNEMA VE LUNAPARK GİBİ YERLERİ BULUNDURAN TESİSLERDE BU BÖLÜMLERİN FAALİYETLERİ DURDURULACAK MI?
Cevap 1: 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemizin 2'nci maddesine göre; yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur. Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir.