BIST 1.184
DOLAR 8,44
EURO 9,99
ALTIN 527,14
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı: 120 terörist etkisiz hale getirildi

EKİM ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden 92’sinin PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 4’ünün sol terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "13 Temmuz itibari ile başlatılan 'Yıldırım Operasyonları' 12 ayrı bölgede 14 bin personel ile devam etmekte olup bugüne kadar; 97 terörist etkisiz hale getirildi, 51 işbirlikçi yakalandı." denildi.

Ayrıntılar gelecek...

SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'daki operasyon! HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı
Afyonkarahisar'da iğrenç olay! Ablaları 15 yaşındaki kız kardeşlerini pazarladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak'ta görevi bırakacağı iddiası
Sapık jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen, oğlunun kız arkadaşını bile taciz etmiş!
Yeni koronavirüs tedbiri! 9 ilde sokakta sigara içmek yasaklandı
İzmir depreminde o binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş! Şok eden rapor
ÖNCEKİ HABERLER
Korona hastası adam sokakta yakalandı yine firar etti
Egemen Bağış: Avrupa’da İslam düşmanlığının kanser gibi yayıldığı bir dönemdeyiz
Kilis'te çuval çuval ele geçirildi! Değeri 573 bin lira
Rusya'dan 'İdlib' açıklaması: Rusya-Türkiye anlaşmasını bozmaya çalışıyorlar
Antalya'da pazar dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
31 Aralık yarım gün mü 2021 yılbaşı tatili kaç gün?
Yorumlar