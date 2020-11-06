İçişleri Bakanlığı: 120 terörist etkisiz hale getirildi

EKİM ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden 92’sinin PKK/KCK, 24’ü DEAŞ, 4’ünün sol terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "13 Temmuz itibari ile başlatılan 'Yıldırım Operasyonları' 12 ayrı bölgede 14 bin personel ile devam etmekte olup bugüne kadar; 97 terörist etkisiz hale getirildi, 51 işbirlikçi yakalandı." denildi.

Ayrıntılar gelecek...