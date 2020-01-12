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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika PKK açıklaması

Son dakika açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman. Dağlarda 500 adamları ya var ya yok" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK ile ilgili yaptığı açıklamada, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"500 adamları ya var ya yok"

"Ne yiyecek bulabiliyorlar ne eleman." diyen İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti: Dağlarda 500 adamları (PKK'lı terörist) ya var ya yok. Diyarbakırlı anne ve babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda.

Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız.

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