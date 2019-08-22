İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kayyum mesajı! Yolumuzdan dönmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili son dakika açıklamalar yapıyor.

Soylu'nun konuşmasından satırbaşları:

Ne için mücadele verdiğimizi biliyoruz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Biz aklımızı kiraya vermedik. PKK'yı yeni tanımış değiliz. Algıyı nasıl yönettiklerini ezbere biliyoruz.

Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik.

Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.