İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Hadi Özışık'a bomba açıklamalar! Saat 22:30'da canlı yayında

HADİ Özışık soracak, İçişleri Bakanı Süleyman soylu cevaplayacak. Saat 22:30'da Özışık'ın Youtube kanalında gerçekleşecek canlı yayın gündeme sallayacak...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu gece saat 22:30'da İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında canlı yayında gündeme dair flaş açıklamalar yapacak. Bu akşam sorulmadık soru kalmayacak... Hadi Özışık sorucak, İçişleri Bakanı Soylu cevaplayacak... Sizin de yorum olarak göndereceğiniz sorular imkanlar dahilinde Hadi Özışık tarafından İçişleri Bakanı Soylu'ya soracak...

- Son dönemde bekçi ve polislerin vatandaşa şiddet ve kötü muamele görüntüleri neden arttı?... Bunu önlemek için neler yapılıyor?..

- 1 Haziran günü itibariyle koronavirüs yasaklarının büyük bölümü kalkıyor... 1 Haziran'dan itibaren denetimlerde nasıl değişiklikler olacak? Yeni yasakların getirilmesi gündemde mi?..

- Van Özalp'te Vefa Destek Grubu çalışanı 2 kişi PKK'lılarca şehit edilirken, Adana'da Vefa Destek Grubu CHP'li gençlerin saldırısına uğradı... Vefa Destek Grupları'nın çalışmalarından PKK ve CHP neden rahatsız oldu?..

- Alparslan Kuytul, son dönemdeki provakatif açıklamalarıyla ne yapmak istiyor? Kuytul ve taraftarlarının izinsiz teravih etkinlikleri ve toplu bayram ziyaretlerinin gerçek amacı ne?

- Son dönemdeki darbe imalarıyla yapılmak istenen şey ne? Gerçekten bir darbe tehlikesi var mı?.. Darbe tehlikesi var ise bunun arkasında kimler var?.. Kimler darbe istiyor?..

Akın Birdal suikasti tetikçisi Semih Gülaltay gibi isimler, "Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan'a darbe yapacak" iddiasını sık sık dile getiriyor. Süleyman Soylu darbe yapmaya mı hazırlanıyor?...

- Ayasofya’da İstanbul'un fetih yıldönümünde Fetih Suresi okunması, Ayasofya’nın ibarete açılması için bir ön adım mı?..

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