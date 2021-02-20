İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Soru: TSK ilk kez Gara Bölgesine hem nitelik hem nicelik açısından bu denli büyük ilk kez bir harekat gerçekleştirdi. ilk olarak bölgenin terör örgütü için ne ifade ettiğini ve bu operasyonun Türkiye açısından önemini anlatmanızı isteyeceğim?

-21. asrın başıyla Türkiye kendisine bir yol çizdi. 21. asır başıyla dünya bir yönsüzlükle karşı karşıya. Bu ikisi birbiriyle tezat oluşturuyor. Türkiye umut dolu bir yürüyüş yapıyor; büyüyerek, kapasitesini geliştirerek. Dünya tam tersi. Distopya denen bir kavram var. Dünyada kendine ait umutsuzluk, yönsüzlük, karmaşıklık içerisinde. İngiltere AB'den ayrıldı, kendilerine ortak para, anayasa yapacaklardı; hiçbiri başaramadılar. 21. asrın başında Türkiye tüm bunları gördü. Bunu iyi okuyan Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan, millet, siyaset Türkiye'ye yeni bir harita çizdi.

"Türkiye'nin etrafını çevrelemeye çalışıyorlar"

-Geçmişte elde ettiği birikimlerin de üstünde yeni inşalar gerçekleştirerek, yeni hedeflerini kimsenin de anlamasına izin vermeden altyapısını ciddi biçimde geliştirdi. Suriye'deki iç savaşa, Libya'ya, Azerbaycan'a umut oldu. İstedikleri politikaları, anlayışı dünyaya korku, umutsuzluk, vekalet savaşları üzerinden veremeyen Batı Türkiye'nin etrafını çevrelemeye çalışıyor. Türkiye buna müsaade etmiyor. Bugünkü ekonomik büyüklüğümüz Türkiye'nin altyapısının tam karşılığı değil.

-Gezi sürecinden başlayan, umutsuzluk girdabının içerisine bizi de almaya çalışan Batı'nın cereyanlarından kaynaklanan süreçte 10-11 bin dolarlık bir çarkın içerisindeyiz. Bunu ekonomik saldırılarla devam ettirmek istiyorlar. Bunu terör örgütlerini destekleyerek yapmak istiyorlar; kendi kültürümüze, eğitimimize, ahlakımıza uygun olmayan birtakım cereyanların Türkiye'nin içerisine, aile yapımızı, medeniyetimizi, kültür birikimimizi, değerlerimizi bir vesileyle iğdiş etmek için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalışıyorlar.

Batı dünyası ile Türkiye arasındaki fark

-Aramızdaki fark şu Batı dünyasıyla: Bizim dinimiz, anlayışımız, geleneğimiz umutsuzluğu reddeder. Ama Batı'nın kendine ait en önemli değerleri ekonomik kazanım, sermayedarların egemenliği, bireyselcilik. Bütün bunlar olduğu için buradaki çatışma yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir çatışma. Türkiye'nin rolü ve misyonu, nasıl 100 yıl önce sömürgeciliğe karşı bir ayak direnişse, bugün de umutsuzluğa karşı bir ayak direniş.

"Türkiye'nin istasyon olmasını istemediler"

Türkiye'nin neden kapasitesi büyümesin? Neden kendi otomobili olmasın? Neden kendine ait savaş gemisi olmasın? Onlar İstanbul Havalimanımızın da olmasını istemediler. Çünkü onlar bizim bir istasyon olmamızı istemediler. Türkiye ABD ve Rusya'yı dengeleyebilen ve Çin'i de bir tarafta tutabilen bir ülkedir.

"Erdoğan, yaşananları çok iyi okudu ve hissettirmeden politikalar üretti"

-Recep Tayyip Erdoğan yaşananları çok iyi okudu ve hissettirmeden politikalar üretti. Türkiye'nin bazı akademisyenleri, aydınları bazen batının gemisine biniyor. Bunun iki nedeni var. Kimisi ideolojik kimisi de hasetlik içinde. Dünyanın bu gelişmişliğine rağmen benim yakıştırmadığım bir şey var. Avrupa ülkeleri ciddi anlamda marjinal etki altındalar.

-Türkiye devletiyle milletiyle hep bir bütün olup teröre karşı bir bütün olmuştur. Bazen uluslararası sistem Türkiye'nin boğazına çöküp hareket kabiliyetini daraltmıştır. Böyle bir durumda ufkunuz daralıyor, kabiliyet alanınız daralıyor. Emniyet ATAK helikopteri aldı. Bunları görmeden terörle mücadeleyi anlayamayız. Terörle mücadeleyle bir diğer nokta ise halk. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi, doğusunu da geliştirmek durumundasınız. Bu durum terörle mücadele açısından büyük katkı sağlıyor. Doğu ve güney doğunun geri kalmışlık sendromunu ortadan kaldırıyorsunuz. Diyarbakır caddeleri Paris'ten Londra'ya benziyor. Biz böylece istismar alanlarını kapatıyoruz.

"Türkiye'de birçok şeyi 1960 darbesi bozmuştur"

-Türkiye'nin hukuk sistemini, siyasal sistemini, kültür yapısını, eğitim yapısını, kardeşlik yapısını ve sayabileceğimiz birçok şeyi 27 Mayıs 1960 darbesi bozmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği, Türkiye'yi büyütmeye yönelik yapıcı siyaseti, 1960 darbesinden sonra en önemli meşguliyeti bu olmuştur. Buradaki bozulmayı tamir edip yeni sistemi entegre etmek.