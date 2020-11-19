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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt içi terörist sayısının 340 seviyesinin altına düştüğünü açıkladı. Soylu "PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içi terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür. Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır."  dedi

Ayrıntılar gelecek...

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