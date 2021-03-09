İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Susarsam, hakkını helal etmesin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan'ın skandal videosunu paylaşarak 'Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helal etmesin!' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP eş genel Başkanı Pervin Buldan'ın terör örgütü PKK'nın elebaşlarının isimlerini 'sayın' diye zikredip, Kandil'deki dostlarımız" dediği videoyu paylaşarak "Ak sütün emziren ihtiyar anam, Susarsam, hakkını helâl etmesin!” notunu düştü.

HDP'li Buldan'ın terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a destek mesajı verdiği, Hakkari çocukları ve gençleri dağa çıkmaya teşvik ettiği o konuşması, yeniden sosyal medyanın da gündemine oturdu. Çok sayıda kullanıcı Buldan'ın skandal sözlerine bir kez daha tepki gösterdi.

Skandal videoda Buldan ne diyor?

Buldan, skandal videoda şu sözleri kullanıyor: "Sayın Öcalan'ın arkasındayız. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız, sayın Karayılan, sayın Bayık... Bu insanlar dağlarda. Hakkarili gençler dağlarda, Hakkari'nin çocukları dağlarda."