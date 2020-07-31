İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Siirt Pervari Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sorumluluklarının büyük olduğunu vurgulayarak yürüdükleri yolun yeni nesillere güzellikler bırakacak bir yol olduğunu söyledi. Soylu, terör mesajı vererek Şırnak'ta tekstil fabrikalarının, Diyarbakır'da organize sanayi bölgelerinin geliştiğini belirtti. Türkiye'nin yakın zamanda cazibe merkezi haline geleceğini söyleyen Soylu, 'Hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak' dedi ve yeter ki huzurumuzu elimizde tutalım cümlesini ekledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki temaslarının ardından, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile helikopterle Siirt'teki Pervari Doğan Üs Bölgesi'ne geçti.

Süleyman Soylu, "Bizim yürüdüğümüz yolda şehadet vardır, bu bize emirdir. Bu bizim kabulümüzdür ve bu bizi yürüdüğümüz yoldan döndürmez. Sıratımüstakimdir, doğru yoldur, Cenabıallah'ın, Hakk'ın yoludur. Bizim yürüdüğümüz yol bu toprakları bize emanet edenlerin bize bıraktığı sorumluluğun üzerinde olduğu yoldur. 'Bütün inananlar kardeştir, müminler kardeştir' diye bize tembih edilen bir yoldur. Bizim yürüdüğümüz yol, iddiamız olan bir yoldur. Çocuklarımızın bütün dünyaya, bütün coğrafyaya söyleyecek sözlerinin hükmü olacağı güne ulaşabilmeyi hedef alan bir yoldur. Çocuklarımızın gözündeki parıltının her geçen gün daha arttığı yoldur. Bir elimizle batıyı, bir elimizle doğuyu, bir elimizle kuzeyi, bir elimizle güneyi, bir elimizle Orta Doğu'yu, bir elimizle Balkanları, bir elimizle Kafkasları, bir elimizle Avrupa'yı, bir elimizle bütün medeniyetimizle bütün dünyayı nakşedeceğimiz, kucaklayacağımız bir yoldur. Onun için üzerimizdeki sorumluluk büyüktür." dedi.

Soylu, ifadelerine şöyle devam etti:

"Bugün sabah bayram namazı İstanbul'da Ayasofya'da kılındı. Ağzımıza aldığımız zaman, zihnimize getirdiğimiz zaman bizi kelepçelemeye çalışanlara karşı bir millet, birliğinin, beraberliğinin, uyumunun, gelişmesinin karşılığını gösterdi."

Şehitlere karşı sorumluluğumuz var. O sorumluluğumuzu bu coğrafyanın tamamını huzur haline getirebilmek marifetiyle yerine getirmek durumundayız. Bu nesil çok çekti. Sıkıntı, dert, kaos, darbeler, terörizm, ekonomik yoksulluklar, kardeşin kardeşe düştüğü günler, her şeyi gördünüz. Sizden daha çok gören bir nesil yok, olmayacak da. Allah'ın izniyle onun için tecrübelerimizle, birikimlerimizle çektiklerimizi gelecek nesillere çektirmemek için el birliği içerisinde olalım.

"Biz güçlüysek mağdurların ve mazlumların başı diktir"

"Yeter artık, fabrikalar gelsin, hayvanlarımızın sayısı çoğalsın, tarlalarımız bereketlensin, üniversitelerimiz şenlensin. Okullarımız çocuklarımızın sesleriyle çınlasın, bunları yapalım. Bunların önemli bir bölümünü yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koşmuş olduğu iradeyle Allah'a hamdolsun, yapılamayacakların yapılabileceğini gösterdik hep birlikte. Geçen gün Ilısu Barajı'na gittim, muhteşem bir eserdir. Şırnak'tan geliyorum, tekstil fabrikaları açılıyor. Şırnak'ın merkezinde, Cizre'de. Önceki gün Ağrı'daydım öyle, Şanlıurfa'daydım öyle, Diyarbakır'daydım Organize Sanayi Bölgeleri gelişiyor. Siirt'te de öyle. Biz huzurluysak Orta Doğu huzurludur, Kafkasya huzurludur. Biz güçlüysek mağdurların ve mazlumların başı diktir.

"Yol bulmaya çalışan bir millet değiliz"

Nerede durduğumuzu, nerede oturduğumuzu hangi adreste olduğumuzu biliyoruz. Adresimizde en ufak bir sapma yok. Adresimizde tarif edilemeyen bir durum söz konusu değil. Cenabıallah bizi yaratırken adresimizi de belirlemiş, tarifimizi de belirlemiş. Navigasyonla yol bulmaya çalışan bir medeniyet, bir millet değiliz. Yolumuz başından beri belli, açık ve net. Tarifimiz, adresimiz, kimliğimiz belli. İyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Dostluk, komşuluk, ahbaplık, yarenlik, akrabalık, büyük nedir, küçük nedir biliriz. Bunları bilmeyenlerin bu coğrafyaya hakimiyetini bu kahramanlarımızla beraber engelledik.

"Şimdi büyük adımları hep birlikte atmaya devam etmenin zamanıdır. Göreceksiniz, hiçbirinizin ummadığı gelişmeler Türkiye'de yaşanacak. Göreceksiniz, Türkiye çok yakın zamanda dünyanın en önemli cazibe merkezi haline gelecek. Yeter ki huzurumuzu elimizde tutalım, yeter ki bunu hep birlikte sağlayalım, bunu hep birlikte gerçekleştirelim."