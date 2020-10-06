İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kırmızı listeden 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında 89 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Soylu ayrıca son bir ayda kırmızı listeden 4 ve toplamda 87 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanı Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu "İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır. Son bir ayda kırmızı listeden 4, mavi listeden 1, turuncu liseteden 5, gri listeden 5 olmak üzere toplam 15 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Yıl toplamı 87 ve bunun 15'i son bir ayda etkisiz hale getirildi. Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu. " dedi

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