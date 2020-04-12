İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma gecesi alınan sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan görüntülerle ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyerek istifa etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma gecesi alınan iki günlük sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan görüntülerin sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyleyerek istifa etti. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine bu görüntülerin gölge düşürdüğünü ifade eden Soylu'nun istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmesi gerekiyor.

Türkiye, Süleyman Soylu'nun istifasını konuşuyor. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini twitter hesabından duyurdu. Uzun bir metni twitter hesabından yayınlayan Soylu, cuma gecesi oluşan görüntülerle ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

İşte Soylu'nun twitter hesabından yayınladığı o istifa metni;

"Gayret ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

Başlangıçta kısıtlı saatler de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.

Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğimi Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum..

Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık...

Allah Milletimizi korusun..."



Son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Süleyman Soylu'nun istifa kararı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. İstifanın geçerli olabilmesi için Erdoğan'ın istifayı kabul etmesi gerekiyor.

Süleyman Soylu kimdir?

21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Plevne Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları'nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı.

1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda “evet” tercihini anlatmak üzere Türkiye'yi dolaşarak ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.



2012 Yılında AK Parti'ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu'nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018'de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Süleyman Soylu 67. Hükümet'te yeniden İçişleri Bakanı olarak görev yapmaktadır.

1994 Yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi kuran Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.