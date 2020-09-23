İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında soruları yanıtlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de Gündem Özel programı'nda son günlerin en çok konuşulan konularını canlı yayında değerlendiriyor...

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40 yıldır Türkiye'ye kan ağlatan PKK terörünün beli nasıl kırıldı?. Bölücü terör tehdidi tamamen bitti mi?. Anayasa Mahkemesi'nin son kararı terör

yandaşlarını sevindirdi. Yüksek Mahkeme ne yapmak istiyor?. Devlet daireleri FETÖ'cü hainlerden ne zaman, nasıl temizlenecek?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, moderatörlüğünü Cem Küçük'ün üstlendiği, Yücel Koç ve Süleyman Özışık'ın da katıldığı 'Gündem Özel' programında soruları cevaplıyor. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Bir güzel haberle başlayalım. 386. gün olması lazım. Diyarbakır annelerinde. Hakikaten Türkiye'de teröre karşı, dünyada teröre karşı ana yüreği kendi evlatlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bugün 17. aileyle Irak'ın Kuzeyinden getirdiğimiz Erkan Akkuş, inşallah yarın olacak. Gelmeden önce Cumhurbaşkanımızı aradım. Diyarbakır Ailelerinde böyle bir kavuşma olduğunu söyledim. Ve annesiyle konuştum. Tabi bu terör örgütüne karşı büyük bir galibiyet. Büyük bir fiili galibiyet. Ve terörü destekleyen bütün unsurlara belediyesinden siyasi partisine kadar. İnşallah daha iyi haberler almış oluruz.

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