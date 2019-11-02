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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı ülkelerine göndereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ’lıların sorgusu tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz." dedi.

Hollanda'nın DEAŞ üyelerini vatandaşlıktan çıkarması ve sınır dışı etme kararını değerlendiren Soylu, "Bazı ülkeler vatandaşlıktan çıkararak bizim ülkemize veya herhangi bir ülkeye sorumluluğunu bırakmak istiyorlar. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

İşin kolayını herkes bulmuş

DEAŞ'lıların vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili Bakan Soylu, "Sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş." dedi.

Avrupa ülkelerinin göç politikasını eleştiren Soylu, "Avrupa'nın bu konuda insanlık adına aldığı rakam 0'dır." ifadelerini kullandı.

Bu yıl İstanbul'da 100 bin kaçak göçmen yakalandı

Bakan Soylu, kaçak göçmenlerle ilgili ise '''Yılbaşından bugüne kadar rakam 100 bin eşiğine geldi. Her gün ortalama İstanbul'da 400-500 arasında kaçak göçmen yakalanıyor sevk ediliyor'' dedi.

İstanbul'da tabela düzenlemesi

Soylu, 5 Kasım'a kadar İstanbul'daki tabelaların da standart hale getirileceğini söyledi.

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