İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Suriyelilerin bayram gidişlerine kısıtlama var

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'dan sığınmacılarla ilgili son dakika flaş açıklamalar geldi. "Bayram gidişine müsaade etme konusunda kısıtımız var" diyen Bakan Soylu, "Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerin en popüler tartıma konusu sığınmacılarla ilgili konuştu. Sığınmacı konusunun provoke edilmeye çalışıldığını belirten Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Provokasyon demek en doğru tabirdir.

- Türkiye’de 1 milyonu aşkın kaçak göçmen yakalanmıştır.

- Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var.

- 2021 sonu itibariyle geçici statü ile Türkiye’ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir.

- (Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink iddiası) Kılıçdaroğlu Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ’yü aklamaya çalışıyor.