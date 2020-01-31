İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Bu akşam bitiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremle ilgili "Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da Kültür Parkında depremzedeleri ziyaret ederek onlarla görüştü ve sorunlarını dinledi.

Burada deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Soylu, Bu akşama yetişmesini düşünüyoruz, hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara telefon açmak suretiyle, 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz." dedi.