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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! 81 ilde gece 12:00'den sonra müzik yayını yasaklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan son kısıtla kararını duyurdu. Buna göre, gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayını sona erecek

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Koronavirüs salgını etkisini giderek artırırken, eğlence mekanlarından gelen görüntüler can sıktı. Önlemlerin ayaklar altına alındığı sıkış tepiş dolu eğlence mekanlarıyla ilgili yeni kısıtlamaya gidildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gece yarısından itibaren 81 ilde kafeterya ve restoranlarda müzik yayını sona erecek" dedi.

Soylu, "Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır" dedi. 

Süleyman Soylu, "Yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun kesinlikle ve kesinlikle; hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle sona erecektir. Genelgeyi valiliklere gönderdik, karar alacaklar ve bunu da derhal uygulamaya başlayacaklardır." diye konuştu. 

"Hakikaten buna ihtiyacımız var. Geçmiş dönemde yaşadığımız bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için" diyen Bakan Soylu şöyle devam etti: "İş yerlerimiz kapandı, insanlarımız evlerinden çıkamadılar. Seyahatlerimiz kısıtlandı, onun için bu tedbirleri uygulamalıyız."

"Yine özellikle minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak" diyen Bakan Soylu "Çünkü biz bu konuda ne kadar söylersek söyleyelim, maalesef buna hala devam edildiğini görüyoruz. Onun için ayrıştırılabilir kuralları, yönetilebilir kuralları ortaya koyup bu konuda da güvenlik görevlilerimiz gerekli adımları atacaklardır." ifadesini kullandı. 

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