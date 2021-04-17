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İçişleri Bakanı Soylu'dan Yunanistan tepkisi: Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan'a tepki göstererek "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir."

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