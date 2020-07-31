İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti

Soylu, bazı askerlerin aileleri ile de telefonda görüşerek, bayramlarını kutladı. Bakan Soylu'ya, ziyaretinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan eşlik etti.