İçişleri Bakanı Soylu açıkladı! Facida 3. TIR var mı? 'Eksik görürsek bedelini ödetiriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de 20 kişinin ve Gaziantep'te ise 15 kişinin ölüme neden olan kazalara ilişkin konuştu. Mardin'deki kazaya ilişkin 3. TIR iddiasını yalanlayan Soylu, "Soruşturmalar, aracın teknik özelliklerinden yolun duruma kadar çok yönlü olarak devam ediyor. Tek bir eksik bile görsek bedelini ödetiriz" dedi.

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Türkiye Gaziantep ve Mardin'deki birbirinin ikizi gibi iki trafik kazasında kaybettiği 35 canın yasını tutuyor. İki kazada da kaza yapan araçlara yardıma gidenlere başka bir araçın çarpması sonucu facalar yaşanmış, Mardin'de 20, Gaziantep'te 15 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturmaya dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

- Valimiz, milletvekillerimiz ve kaymakamlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kazaların ardından hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdik ve bölgeye intikal ettik. Kaza kurbanlarımız ailelerini yalnız bırakmayacağız.

- Bu olay, Türkiye'deki kazaları belli bir oranda düşürmemizin ardından geldi. Bütün canazelerimizi defnettik. Aynı zamanda, başsavcılarımız cenazeleri bir önce teslim etmek için yoğun bir şekilde çalıştık.

Üçüncü TIR'ın varlığına yönelik iddialar...

- Herkes elinden geleni yaptı. Mardin'de de kaza olan yolda bir eğim var. Vatandaşlarımızın Mardin'deki çevre yolu talebine cevap vereceğiz. Ulaştırma Bakanlığımız buraya gelecek ve bunu hemen hayata geçirmeye çalışacak.

- Kazada üçüncü bir TIR'ın varlığına ilişkin iddialar gerçek dışıdır.

- Soruşturmalar, aracın teknik özelliklerinden yolun duruma kadar çok yönlü olarak devam ediyor. Tek bir eksik bile görsek bedelini ödetiriz.

Niye taziyeye giden insanlara GBT yapalım

- Cenazelerimiz var. Ortada bir acı var. Bu insanların acılarını yükseltmeye çalışmanın bir anlamı yok. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde insanlar birbirine taziyeye giderler. Bizim arkadaşlarımız dün akşam taziyeye gittiler. Biz deli miyiz? Niye taziyeye giden insanların GBT'lerine bakalım. Ortak acıları dindirmenin peşindeyiz.

- Mardin'deki hastanelerde en son beş kişinin kaldığı bilgisini aldım. Durumları ağır değil.