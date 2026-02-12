BIST 13.886
DOLAR 43,65
EURO 51,99
ALTIN 7.108,62
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk paylaşım

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk paylaşım

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Mesajında Erdoğan'a teşekkür eden Çiftçi, “Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışacağız” dedi.

Abone ol

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanı olarak atandı.

Dün görevi Ali Yerlikaya'dan devralan Bakan Çiftçi, yaptığı açıklamada "Sayın bakanımıza yaptığı değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim kendisinden. Bundan sonra da kendisine hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. İnşallah Allah yardımcım olur. Bütün herkese teşekkür ediyorum." demişti.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından 'Bakan' sıfatıyla ilk paylaşımını yaptı. Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevime başladım.

Milletimizin duası ve teşkilatımızın gücüyle ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışacağız.

Sayın Ali Yerlikaya Bakanımıza emekleri için gönülden teşekkür ediyorum."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk paylaşım - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a hapis cezası
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a hapis cezası
Bakan Yumaklı: "Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyoruz"
Bakan Yumaklı: "Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyoruz"
MSB, Ordu sahilinde bulunan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunu açıkladı
MSB, Ordu sahilinde bulunan İHA'nın hangi ülkeye ait olduğunu açıkladı
Ünlü fenomen Enes Batur gözaltına alındı
Ünlü fenomen Enes Batur gözaltına alındı
Dünya devinden gümüş için yeni tahmin geldi
Dünya devinden gümüş için yeni tahmin geldi
Kayseri Pınarbaşı'nda feci kaza! Okul servisi tıra arkadan çarptı
Kayseri Pınarbaşı'nda feci kaza! Okul servisi tıra arkadan çarptı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarda 27 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarda 27 Filistinliyi gözaltına aldı
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
3 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü
Özgür Erdursun emeklilik için bekleyecek kesimi açıkladı! "Önümüzdeki 8-12 yıl sessiz bir dönem olacak"
Özgür Erdursun emeklilik için bekleyecek kesimi açıkladı! "Önümüzdeki 8-12 yıl sessiz bir dönem olacak"
Zelenskiy: Rusya da istekli olursa savaş yaz aylarına kadar sona erebilir
Zelenskiy: Rusya da istekli olursa savaş yaz aylarına kadar sona erebilir
Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması! Erman Toroğlu'nun iddiasına tepki
Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması! Erman Toroğlu'nun iddiasına tepki
Algün İnşaat'tan Ataşehir'e modern ve konsept bir proje
Algün İnşaat'tan Ataşehir'e modern ve konsept bir proje