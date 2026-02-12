İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk paylaşım

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Mesajında Erdoğan'a teşekkür eden Çiftçi, “Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışacağız” dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanı olarak atandı.

Dün görevi Ali Yerlikaya'dan devralan Bakan Çiftçi, yaptığı açıklamada "Sayın bakanımıza yaptığı değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim kendisinden. Bundan sonra da kendisine hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Zor bir görev üstlendiğimi biliyorum. İnşallah Allah yardımcım olur. Bütün herkese teşekkür ediyorum." demişti.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından 'Bakan' sıfatıyla ilk paylaşımını yaptı. Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevime başladım.

Milletimizin duası ve teşkilatımızın gücüyle ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışacağız.

Sayın Ali Yerlikaya Bakanımıza emekleri için gönülden teşekkür ediyorum."