İçinde 10 metrelik havuz ve dahası var! Acun Ilıcalı'nın yeni teknesi suya indi

Yapımcılığını yaptığı programlarda sunuculuk yapan, televizyoncu kimliği ile bilinen Acun Ilıcalı, teknelerine bir yenisini daha ekledi. Tuzla Tersanesi’nde suya indirilen tamamen çelik ve alüminyumdan üretilen teknede 10 metrelik havuz ve ayak tenisi sahası bulunuyor. Teknenin ismi kızlarının baş harflerinden oluşan "BALMY" adını taşıyor.