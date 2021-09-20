'İçim çok acıyor' deyip Ezgi Sertel kahreden haberi duyurdu! Son paylaşımı yürek burktu
39 yaşındaki sunucu Ezgi Sertel, Instagram hesabından kötü haberi verdi.
Sunuculuğunu yaptığı yemek programlarıyla adını duyuran Ezgi Sertel, 2018 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine girmişti. Çift geçtiğimiz sene ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı.
Zaman zaman minik oğullarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü sunucunun son paylaşımı, sevenlerini bir hayli üzdü.
Sertel, Instagram'dan yaptığı paylaşımla babası Serdar Sertel'in yoğun bakıma tedavi gördüğünü duyurdu.
Sertel, "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin" dedi.