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'İçim çok acıyor' deyip Ezgi Sertel kahreden haberi duyurdu! Son paylaşımı yürek burktu

'İçim çok acıyor' deyip Ezgi Sertel kahreden haberi duyurdu! Son paylaşımı yürek burktu

39 yaşındaki sunucu Ezgi Sertel, Instagram hesabından kötü haberi verdi.

'İçim çok acıyor' deyip Ezgi Sertel kahreden haberi duyurdu! Son paylaşımı yürek burktu

Sunuculuğunu yaptığı yemek programlarıyla adını duyuran Ezgi Sertel, 2018 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine girmişti. Çift geçtiğimiz sene ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı.

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'İçim çok acıyor' deyip Ezgi Sertel kahreden haberi duyurdu! Son paylaşımı yürek burktu

Zaman zaman minik oğullarıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan ünlü sunucunun son paylaşımı, sevenlerini bir hayli üzdü.

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'İçim çok acıyor' deyip Ezgi Sertel kahreden haberi duyurdu! Son paylaşımı yürek burktu

Sertel, Instagram'dan yaptığı paylaşımla babası Serdar Sertel'in yoğun bakıma tedavi gördüğünü duyurdu.

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'İçim çok acıyor' deyip Ezgi Sertel kahreden haberi duyurdu! Son paylaşımı yürek burktu

 Sertel, "Benim biricik canım babam yoğun bakımda. İçim çok acıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

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